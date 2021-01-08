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Общество. Новости

Еврокомиссия расширила контракт на поставку вакцины Pfizer до 600 млн доз

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Европейская комиссия (ЕК) дополнительно закупит 300 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает агентство Reuters.

Отмечается, что таким образом контракт на приобретение этого препарата увеличится до 600 млн доз. При этом в Европейском союзе проживает около 450 млн человек.

«Еврокомиссия сегодня предложила государствам—членам ЕС приобрести дополнительно 200 млн доз вакцины COVID-19 производства BioNTech и Pfizer с возможностью приобретения еще 100 млн доз», — сказала глава ЕС на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, 75 млн дополнительных доз доставят во втором квартале 2021 года.

Вакцинация в Евросоюзе началась 27 декабря, когда Еврокомиссия одобрила вакцины Pfizer и BioNTech.

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