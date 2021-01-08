СК завел дело после гибели ребенка из-за обрушения потолка в доме под Ульяновском

Ребенок погиб в результате обрушения потолка в одноэтажном жилом доме в поселке Барыш Барышского района в Ульяновской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.
Отмечается, что инцидент произошел днем 8 января, умер трехлетний мальчик, его восьмилетняя сестра была госпитализирована из-за полученных травм.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводится проверка исполнения органами власти законодательства об обеспечении защиты жизни и здоровья детей.
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