СК завел дело после гибели ребенка из-за обрушения потолка в доме под Ульяновском

Ребенок погиб в результате обрушения потолка в одноэтажном жилом доме в поселке Барыш Барышского района в Ульяновской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Отмечается, что инцидент произошел днем 8 января, умер трехлетний мальчик, его восьмилетняя сестра была госпитализирована из-за полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводится проверка исполнения органами власти законодательства об обеспечении защиты жизни и здоровья детей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Потолок обрушился в новом детском саду в Кемерово

— В Мордовии задержан директор школы, в которой обрушился потолок