В Варшаве начали рассматривать дело об аресте российских авиадиспетчеров

Суд района Мокотов в Варшаве приступил к рассмотрению запроса Генпрокуратуры Польши о временном аресте троих российских авиадиспетчеров, которые дежурили на аэродроме Смоленска в день крушения самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что заседание проходит в закрытом режиме. Дело каждого из авиадиспетчеров будут слушать отдельно. В пятницу, 8 ноября, суд рассматривает запрос об аресте гражданина РФ Павла Плюснина, в этот же день будет изучено дело Виктора Рыженко.

Дело третьего авиадиспетчера Николая Краснокутского в пятницу рассматривать не будут.

Ранее прокуратура Польши изменила обвинения, предъявляемые российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия, ставшие причиной гибели большого числа людей. Польская сторона отметила, что решение суда об аресте диспетчеров поможет объявить их в международный розыск и требовать выдачи российских граждан Польше.

Польский «борт №1» Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленска в апреле 2010 года. В результате погибли 96 человек, в том числе действовавший на тот момент глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заключил, что причинами крушения стали решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а также недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.

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