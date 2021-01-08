Глава ЕК оценила возможность закупки «Спутника V» странами Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на вопрос о возможности закупки странами Евросоюза российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, она заявила, что страны объединения должны покупать препараты не через двусторонние, а через общеевропейские переговоры.

Фон дер Ляйен напомнила, что имеющийся портфель заказов составляет 2,3 млрд вакцин. По ее словам, этого достаточно для вакцинации всего населения ЕС.

Она добавила, что любой поступающий на европейский рынок препарат должен пройти через процедуру утверждения и исследования в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Глава Еврокомиссии также отметила, что контракт Еврокомиссии с Pfizer и BioNTech будет возобновлен и Евросоюз закупит еще 300 млн доз в дополнение к уже согласованным 300 млн.

Ранее стало известно, что ЕК дополнительно закупит 300 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech.

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