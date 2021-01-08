В Великобритании зарегистрировали вакцину Moderna

В Великобритании зарегистрировали третью по счету вакцину от коронавирусной инфекции — препарат американской компании Moderna. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Отмечается, что британская сторона заказала дополнительные 10 млн доз этой вакцины, общий заказ увеличился до 17 млн. Предполагается, что она поступит в оборот весной текущего года.

К настоящему времени порядка 1,5 млн британцев уже получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.

Препарат в первую очередь получают лица, относящиеся к наиболее уязвимым категориям, таких в стране 30 млн человек. Речь идет о постояльцах домов престарелых и их сотрудниках, работниках Национальной службы здравоохранения, людях старше 70 лет и гражданах с хроническими заболеваниями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Житель Британии стал первым в мире человеком, получившим вакцину AstraZeneca

— Вакцинация препаратом AstraZeneca и Оксфорда стартовала в Великобритании

— В Великобритании впервые с апреля умерли больше тысячи пациентов с COVID за сутки