Суд в Варшаве отложил рассмотрение дела об аресте российских авиадиспетчеров до мая

Суд района Мокотов в Варшаве отложил до мая рассмотрение запроса Генпрокуратуры Польши о временном аресте троих российских авиадиспетчеров, которые дежурили на аэродроме Смоленска в день крушения самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Заседание по делу Павла П. (фамилия по польским законам не называется) было отложено до 27 мая 2021 года, заседание по делу Виктора Р. также перенесено на ту же дату», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дата судебного заседания по делу третьего диспетчера пока не назначена.

Ранее прокуратура Польши изменила обвинения, предъявляемые российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия, ставшие причиной гибели большого числа людей. Польская сторона отметила, что решение суда об аресте диспетчеров поможет объявить их в международный розыск и требовать выдачи российских граждан Польше.

Польский «борт №1» Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленска в апреле 2010 года. В результате погибли 96 человек, в том числе тогдашний глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заключил, что причинами крушения стали решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а также недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Участник расследования гибели Качиньского подтвердил наличие стенограммы

— В Варшаве начали рассматривать дело об аресте российских авиадиспетчеров