Климатолог заявила об опасной аномалии в России летом этого года

Метеоролог, климатолог и член Русского географического общества Екатерина Пестрякова заявила, что лето 2021 года может оказаться аномально сухим. Об этом сообщает URA.RU.

Так, это произойдет, если сохранится господствующий на территории Урала и Сибири антициклон.

«Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет — становится суше. Это плохо», — произнесла она.

Специалист также отметила, что в прошедшем году на Урале было замечено превышающее норму давление, в связи с чем там держалась морозная и безоблачная погода. Однако по словам Пестряковой, такие аномалии ухудшают рассеивание примесей в атмосфере.

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