В Амстердаме намерены запретить продажу туристам легких наркотиков

Власти Амстердама намерены запретить продажу туристам легких наркотиков, передает Nos.nl.

Предполагается, что в кофешопы будут пускать только жителей Нидерландов.

За последние двадцать лет количество кофешопов в Амстердаме сократилось с 283 до 166, но спрос на легкие наркотики все же вырос.

Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что это решение не будет принято «завтра», сначала будет вестись обсуждение в мэрии и с представителями бизнеса. Халсема также называет «реальным риском» то, что торговля выйдет на улицу. При этом она считает, что изменение правил продажи легких наркотиков может поменять представление иностранцев о городе.

«Нам нужны туристы, которые приезжают ради богатства и красоты культурных учреждений. А не те туристы, которые приезжают сюда только гулять пьяными», — сказала она.

В Нидерландах распространены так называемые кофешопы, которые имеют разрешение на продажу марихуаны, а также продуктов, содержащих ее.

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