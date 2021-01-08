Двух граждан Литвы обвинили в шпионаже в пользу России

Генеральная прокуратура Литвы обвинила двух граждан страны в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Досудебное расследование возможного шпионажа, в ходе которого выполнялись задачи разведывательной организации Российской Федерации, было возбуждено после получения материалов, собранных из Департамента государственной безопасности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемые не знакомы друг с другом и их деятельность различается.
По данным досудебного расследования, к совершению преступления их мог склонить один и тот же человек — сотрудник Погрануправления ФСБ РФ по Калининградской области.
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