СК возбудил уголовное дело после падения самолета под Петербургом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта «Piper» по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

Ранее легкомоторный самолет Piper разбился в Ломоносовском районе Ленинградской области. По предварительным данным, на борту находилось три человека, они погибли.

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