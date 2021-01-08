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Общество. Новости

СК возбудил уголовное дело после падения самолета под Петербургом

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта «Piper» по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

Ранее легкомоторный самолет Piper разбился в Ломоносовском районе Ленинградской области. По предварительным данным, на борту находилось три человека, они погибли.

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