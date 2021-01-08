Обрадор: Мексика вскоре сможет рассчитывать на российскую вакцину от COVID-19

Мексика сможет рассчитывать на получение в ближайшем будущем российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на президента страны Лопеса Обрадора.

«Кажется, хорошие результаты продемонстрировала вакцина, которую разрабатывают в лабораториях России. И мы сможем вскоре рассчитывать на эту вакцину», — говорится в сообщении.

Отмечаются, что Мексика также рассчитывает на вакцины китайских производителей.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор добавил, что все будет зависеть от того, «что будет в наличии».

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