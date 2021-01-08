Россиянку Осипову обязали вернуть детей в США

Россиянка Богдана Осипова может оказаться в тюрьме в США в феврале, если она не привезет в Соединенные Штаты детей от бывшего американского мужа. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на помощника окружного прокурора Джейсон Харта.

Согласно сообщению, суд предписал Осиповой привезти детей в Канзас либо явиться в тюрьму к 24 февраля по обвинению в неуважении к суду.

В США продолжаются судебные тяжбы в отношении россиянки Богданы Осиповой — бывший муж, американец Брайан Мобли, обвинил ее в краже их общих дочерей, а также вымогательстве, так как россиянка требовала у экс-супруга выплаты алиментов. Под стражей Осипова находилась с августа 2018 года, сейчас же ее выпустили под залог в размере $25 тыс.

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