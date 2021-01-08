Японцы упрекнули правительство в страхе перед Россией

Японские читатели Yahoo News Japan в комментариях к материалу военного эксперта упрекнули правительство страны в страхе перед Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт написал статью о прошедшем в конце декабря совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Японские читатели предположили, что целью авиапатруля была демонстрация силы РФ и Китая.

«Думаю, что со временем Китай захватит наши острова Сенкаку, а Россия нам «северные острова» никогда не отдаст. (…) С нынешним правительством здесь вряд ли будет что-то достигнуто. Я полагаю, что постепенно окружающие страны много растащат у Японии «по кусочку», — пишет один из читателей.

Как сообщалось, совместное воздушное патрулирование России и Китая, которое состоялось 22 декабря, вызвало обеспокоенность Японии. В Токио отметили, что не были уведомлены о таких планах Москвы и Пекина. В ходе десятичасового патрулирования стратегические бомбардировщики РФ и КНР на некоторых участках сопровождались истребителями F-15 японских ВВС.

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