Снежная лавина накрыла курорт в Красноярском крае

На горнолыжном курорте в Красноярском крае снежная лавина обрушилась на четыре домика, под снежной массой оказались четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«В Норильске в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошёл сход снежной массы, засыпало 4 домика. В одном из домов возможно нахождение четверых человек, в том числе 2 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем сошедшей лавины пока неизвестен, к месту происшествия направлены экстренные службы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жителей Красноярского края предупредили о морозах до -55°C

— При сходе лавины около Тегерана погибли 10 человек

— Группу россиян с детьми спасли из снежных заносов в Сербии