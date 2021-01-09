Землетрясение магнитудой 5,5 случилось у берегов Вануату

У берегов Вануату в южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает сайт Геологической службы США (USGS).

Согласно ее данным, эпицентр стихии был расположен в 56 км к востоку от города Лакаторо на острове Малекула.

При этом очаг землетрясения находился на глубине 183,7 км.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших, а также предупреждения об угрозе цунами не поступали.

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