Число погибших на месте схода лавины в Норильске выросло до трех

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Общество. Новости

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Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Спецтехника на месте поисково-спасательных работ после схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Спецтехника на месте поисково-спасательных работ после схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года

Число погибших на месте схода лавины в Норильске выросло до трех

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На месте схода лавины в Норильске найдены тела мужчины и маленького ребенка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ СК по региону.

Спасатели в ходе поисковых работ нашли тело 45-летнего мужчины.

Также, по словам официального представителя СК по региону Ольги Шаманской, было найдено тело ребенка, который, предположительно, является сыном погибшей под лавиной женщины.

На горнолыжном курорте в Красноярском крае снежная лавина обрушилась на четыре домика. Во время поисково-спасательной операции под снежными завалами был найден подросток, который с тяжелыми травмами был госпитализирован, а также тело 38-летней женщины.
По факту схода снежной лавины было возбуждено уголовное дело.

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