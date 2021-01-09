Врач назвал продукты, которые нельзя употреблять во время пандемии

Последствия, связанные со злоупотреблением вредных продуктов, могут усугубить течение коронавируса или повысить риск заражения инфекцией. Об этом рассказала врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева в интервью «Российской газете».

При этом она добавила, что ни один продукт не может сам спровоцировать болезнь.

«Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость COVID-19», — поделилась эксперт.

Так, собранный в течение многих лет лишний вес может стать причиной появления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других болезней, которые и влияют на течение коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что один соленый огурец не может загустить кровь, на это способна целая банка.

По словам Бурляевой, следует отказаться в период пандемии от насыщенных и транс-изомеров жирных кислот, мучных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, газированных и сокосодержащих напитков, а также колбасной продукции, чипсов, майонеза, фастфуда, алкоголя и др.

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