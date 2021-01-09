Еще 4900 москвичей заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Москве коронавирус нового типа выявлен у 4900 человек, сообщает городской оперативный штаб.

При этом за день полностью вылечились от коронавирусной инфекции 7 302 пациента, скончались 74 человек, указано в сообщении.

Всего в столице с начала эпидемии зафиксировано 853 352 случая заболевания. В общей сложности от COVID-19 умерли 11 873 пациентов, вылечился 688 061 человек.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится в первую очередь для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врач раскрыл судьбу коронавируса в России в 2021 году