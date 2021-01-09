Задержанную у Капитолия русскоговорящую женщину отпустили

Полиция отпустила русскоговорящую уроженку Молдавии Кристину Малимон, которую ранее задержали за неподчинение полиции у здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом информирует OPB.

Уточняется, что женщину и ее 54-летнюю мать Евгению Малимон задержали за проникновение на территорию здания Конгресса. Они не стали покидать территорию, когда их попросили.

Суд Вашингтона назначил дату разбирательства на июнь 2021 года, до этого времени они свободны. Обе женщины не признают свою вину. Их обязали покинуть Вашингтон в рамках условий освобождения.

Ранее газета The Washington Post написала, что одному из задержанных в суде понадобился переводчик с русского языка.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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