Почти двести горняков эвакуируют на шахте в Кемеровской области из-за пожара

Почти 200 горняков вывозят из шахты «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

Отмечается, что огонь затронул саму шахту.

По предварительным данным, никто не пострадал. В общей сложности были эвакуированы 188 человек.

Других подробностей не приводится.

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