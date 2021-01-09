Источник: попытки продажи фейковой вакцины от COVID-19 в сети будут блокироваться

Подозрительные сайты, предлагающие фейковые вакцины от коронавируса и другие препараты будут автоматически блокироваться. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее западные СМИ сообщали о появлении фишинговых сайтов, предлагающих сделать прививку от COVID-19 за деньги.
«Фактов обмана пока не зафиксировано. При этом любые попытки мошенничества в Интернете на теме COVID-19 будут автоматически пресекаться», — подчеркнул источник агентства.
По его словам, в России уже разработали механизм выявления и блокировки подозрительных ресурсов, предлагающих вакцину от коронавируса.
При этом источник напомнил, что в российских регионах для вакцинации не требуется предоставлять платежные реквизиты и данные банковских карт. Любые попытки убедить граждан в обратном стоит рассматривать как мошенничество.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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