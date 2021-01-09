Под Архангельском четверо мужчин погибли при пожаре в частном доме

Четверо мужчин стали жертвами пожара в деревянном частном доме в Холмогорском районе Архангельской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 9 января. Огонь вспыхнул в квартире в двухэтажном доме в селе Ломоносово Холмогорского района.

После тушения пожара спасатели обнаружили на месте происшествия тела четырех мужчин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время на месте трагедии работают следователи- криминалисты, продолжается разбор завалов сгоревшего подъезда. Устанавливаются обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших.

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