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Общество. Новости

В Норильске 10 января объявлено днем траура после гибели людей под лавиной

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Власти Норильска объявили 10 января днем траура после гибели трех человек из-за схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная». Об этом сообщается на сайте города.

Соответствующее постановление подписал и. о. исполняющего полномочия главы города Андрей Малков. В день траура будут приспущены флаги Норильска.

Отмечается, что администрации города предписано отменить, а телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано не проводить увеселительные мероприятия, а также показ развлекательных программ и передач.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина, снегом засыпало несколько домиков. Погибли три человека, в том числе ребенок. По факту схода снежной лавины было возбуждено уголовное дело. В районе комплекса по-прежнему сохраняется угроза схода лавин.

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