В квартире в Коломне нашли мертвыми трех человек

В квартире в Коломне обнаружили мертвыми трех человек, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.
Отмечается, что тела с резко выраженными гнилостными изменениями, без видимых телесных повреждений, были найдены в среду, 6 января.
По данным следствия, в квартире изменены технические условия эксплуатации вентиляции, из-за чего при использовании газового оборудования помещение могло заполниться угарным газом. Из-за этого люди и могли погибнуть.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
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