Посольство: россиян не было на борту пропавшего в Индонезии самолета

По предварительной информации, россиян не было на борту самолета Sriwijaya Air, пропавшего с радаров в Индонезии, заявили в посольстве России в Джакарте.

Там отметили, что был сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан.

«По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения», — сообщили на странице посольства в Facebook.

Ранее сообщалось, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air Boeing 737-500 с пассажирами на борту пропал с радаров. На борту лайнера находились более 50 пассажиров, в том числе дети.