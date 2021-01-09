Глава минтранса Индонезии подтвердил крушение самолета в Яванском море

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил информацию о крушении самолета компании Sriwijaya Air в Яванском море. Об этом сообщает портал Detik.

По его информации, самолет разбился около острова Лаки в акватории Яванского моря.

Он отметил, что президент Индонезии Джоко Видодо дал указание максимально расширить поисковую операцию.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, направляющийся из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров вскоре после взлета. На борту лайнера находились 59 пассажиров.

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