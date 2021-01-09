140 тысяч москвичей посетили храмы на Рождество

В Москве рождественские службы посетили 140 тысяч человек, что почти в 10 раз меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова.
«Всего в рождественских богослужениях проняли участие 140 тыс. человек, а в ночь с 6 на 7 января — 60 тыс. москвичей», — сказал Сучков.
Он подчеркнул, что богослужения проходили в 475 храмах, где соблюдались все санитарные требования.
В столице коронавирусом заразились 853 352, скончались 11 873 человека.
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