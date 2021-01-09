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Общество. Новости

Путин присвоил воинские звания работникам прокуратуры

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Президент России Владимир Путин присвоил звания высших офицеров военнослужащим военной прокуратуры и классные чины работникам прокуратуры. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Звания генерал-лейтенанта получили Сергей Зареве и Сергей Скребц, звания генерал-майора юстиции — Дмитрий Костин и Алексей Найда.

Классный чин государственного советника второго класса присвоен Владимиру Ведерникову, Дмитрию Демешину, Сергею Забатурину и Александру Лоренцу. Чин государственного советника юстиции третьего класса получил Сергей Карапетян.

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