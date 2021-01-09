Источник: в сгоревшим здании под Тюменью, где погибли люди, работал дом престарелых

В здании в Тюменской области, где при пожаре погибли семь человек, находился частный дом престарелых. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«В здании в поселке Боровский, по предварительной информации, оказывались без должных разрешительных документов услуги по круглосуточному размещению пожилых лиц», — сказал он.
По информации источника, все погибшие — «лежачие пенсионеры».
Ранее сообщалось, что в поселке Боровский Тюменского района Тюменской области загорелся частный дом. При пожаре погибли семь человек.
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