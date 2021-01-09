Число заражений коронавирусом в Великобритании превысило три миллиона

В Великобритании за сутки выявили почти 60 тысяч заражений коронавирусом, что увеличивает общее число до 3,01 миллиона. Об этом сообщил минздрав страны.

Таким образом, Великобритания стала пятой страной в мире, где число заражений превысило три миллиона, после США, Индии, Бразилии и России. В королевстве 12 сутки подряд регистрируются больше 50 тысяч случаев.

В Великобритании с начала эпидемии скончались почти 80 тысяч человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 89 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.

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