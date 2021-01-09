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Общество. Новости

Следователи задержали хозяйку пансионата под Тюменью, где при пожаре погибли люди

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Следователи задержали хозяйку частного дома престарелых в поселке Боровский Тюменской области, где при пожаре погибли семь человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

«Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата», — говорится в сообщении.

Следователи уточнили, что при пожаре погибли четыре мужчины и три женщины пожилого возраста.

Ранее сообщалось, что в поселке Боровский Тюменского района Тюменской области загорелся частный дом. Пожарных информировали о возгорании в 6.53 (14.53 мск). Когда специалисты прибыли на место, огонь уже охватил три постройки. Пожар локализовали к 17.42 (15.42 мск). В тушении участвовали 55 человек и 21 единица техники.

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Источник: в сгоревшим здании под Тюменью, где погибли люди, работал дом престарелых

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