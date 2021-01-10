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Общество. Новости

В Bloomberg назвали причины доверять российской вакцине «Спутник V»

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Журналист Bloomberg Сэм Фазели назвал причины доверять российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

По его словам, «Спутник V» лидирует по числу доз вакцин, на которые заключены контракты на предварительный заказ.

Он добавил, что «Спутник V» прошел все клинические испытания третьей фазы.

Эффективность препарата во всех трех фазах превысила 90%.

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