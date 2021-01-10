Бывшим COVID-пациентам дали советы по нормализации сна

Завотделением медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов рассказал, как коронавирус может повлиять на изменения в режиме сна. Об этом сообщает РБК.

Он заявил о существовании риска того, что сон после заболевания COVID-19 не нормализуется. Эксперт уточнил, что коронавирусная инфекция вызывает психологический дистресс, поскольку оказывает мощное воздействие на здоровье.

По его словам, это приводит к росту числа случаев нарушения сна у человека, а также к увеличению внутреннего напряжения, поэтому стоит обратиться к неврологу для назначения успокоительного.

«Скорее всего, наиболее правильной тактикой будет успокаивать себя, говорить себе, что нарушения сна преходящи», — сказал Полуэктов.

При этом руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева порекомендовала нормализовать систему питания, а также добавить в рацион дополнительные минеральные витаминные комплексы, например B6 и B12.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 90 млн заболевших, свыше 64,4 млн человек выздоровели, а более 1,9 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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