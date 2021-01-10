В США в результате стрельбы и захвата заложника погибли пять человек

В Эванстоне, штат Иллинойс, произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на власти.
По данным СМИ, вызов поступил в полицию в 17.30 субботы, 9 января, по местному времени (2.30 мск 10 января). Злоумышленник взял в заложники женщину, которую затем ранил выстрелом. Также сообщается еще об одном пострадавшем.
Кроме того, сам преступник вступил с правоохранителями в перестрелку, при которой получил ранение и скончался в больнице.
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