Ряд стран изменил правила въезда на фоне пандемии

Власти некоторых стран приняли решение об ужесточении или ослаблении ограничительных мер на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, Куба сделала обязательным прохождение ПЦР-теста за 72 часа до вылета. Данное требование вступает в силу с воскресенья, 10 января.

Lonely Planet уточняет, что британские власти также обязали туристов предоставлять результаты теста на COVID-19 за 72 часа до прибытия в страну наземным, водным или воздушным транспортом. При этом для прибывших из стран с ухудшенной эпидемиологической ситуацией остается обязательным карантин, несмотря на отрицательный результат теста.

В свою очередь Греция увеличила срок карантина для всех пассажиров с трех дней до недели. Кроме того, Виргинские острова изменили дату открытия морских портов с 21 января на 1 марта, а также установили запрет на въезд из Британии.

При этом Шри-Ланка заявила о готовности начать принимать туристов с 21 января. Въезжающие иностранцы должны показать результаты ПЦР-теста. Срок пребывания в стране должен составлять минимум две недели. Туристы будут находиться в заранее определенных зонах. Правительство страны также ограничило число достопримечательностей, разрешенных для посещения до 14.

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