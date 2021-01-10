Студент из Омска получил травму после интернет-сеанса на березе

Студент из Омска Алексей Дудоладов, который получил популярность после роликов, в которых он выходит в интернет с березы, получил травму после нового интернет-сеанса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что молодой человек получил травму руки.

«Сегодня впервые я сорвался с одной из веток и вывихнул руку. Надеюсь, несерьезно», — рассказал Дудоладов в соцсетях, однако затем удалил публикацию.

Позднее он подтвердил слова о травме агентству. По его словам, он неудачно спрыгнул с дерева, однако на данный момент его здоровью ничего не угрожает.

Ранее Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи Омской области опубликовал в социальных сетях обращение к главе региона Александру Буркову. Блогер рассказал, что является студентом и вынужден забираться на восьмиметровую березу, чтобы подключиться к онлайн-парам. Он пояснил, что хороший доступ в интернет в деревне удается получить только на дереве, и попросил губернатора решить эту проблему. Позднее TikTok предложила помощь с починкой интернета студенту-блогеру.

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