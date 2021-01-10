Оперштаб назвал регионы с минимальным и максимальным приростом по COVID-19

Оперштаб по коронавирусу опубликовал данные о приросте новых случаев заражения в России.

Так, наименьший прирост больных с COVID-19 установлен в Ненецком и Чукотском автономных округах — 0%.

На втором месте оказалась Республика Тыва, где этот показатель составил 0,1%. Замыкает тройку лидеров Еврейская автономная область — 0,3%.

Наибольшее число новых положительных тестов на коронавирус продолжает фиксироваться в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 90 млн заболевших, свыше 64,4 млн человек выздоровели, а более 1,9 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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