Младший сын Лукашенко назвал отца «очень плохим пациентом»

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай рассказал о перенесенном его отцом коронавирусе летом 2020 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Tut.by.

Он отметил, что Александр Лукашенко отказывался от тех методов лечения, которые ему предлагали медики. По его словам, президент был «очень плохим пациентом».

«Он не делает то, что необходимо делать. Когда говоришь, что необходимо это делать, приводишь факты, конкретные примеры <...> — что будет, если не делать. От этого только усиливается его отторжение от методов лечения просто в геометрической прогрессии», — подчеркнул Николай Лукашенко.

Сын президента также подчеркнул, что коронавирусная инфекция сильно отразилась на здоровье его отца во время его послания к белорусскому народу 4 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белорусская оппозиция призвала проверить передачу автомата сыну Лукашенко

— Юрист оценил появление сына Лукашенко с боевым оружием

— В гимназии при МГУ прокомментировали слухи об обучении у них сына Лукашенко