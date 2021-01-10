Российский эксперт назвал возможную причину крушения самолета в Индонезии

Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко назвал возможную причину крушения пассажирского индонезийского самолета авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщает «Российская газета».

Он отметил, что во время полета наблюдались сложные погодные условия в виде проливного дождя и гроз. Мельниченко со ссылкой на данные портала Flightradar уточнил, что самолет набрал высоту 3230 метров, после чего стал резко снижаться.

При этом эксперт заявил, что пока трудно судить о том, что могло происходить на борту самолета в момент катастрофы.

По его словам, при отсутствии повреждений на бортовых самописцах не возникнет трудностей с установлением точной причины ЧП.

Ранее в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер буквально за минуту резко потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.

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