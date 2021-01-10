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Общество. Новости

Пушков перечислил три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году

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Сенатор Алексей Пушков рассказал о трех проблемах, с которыми Россия может столкнуться уже в 2021 году и придумал возможное решение для каждой из них.

По его словам, выход из пандемии, диктат интернет-гигантов и изменения в США станут главными политическими проблемами 2021 года. Первую — выход из пандемии — можно решить посредством вакцинации населения. Вторую — при помощи вступившего в силу закона против цензуры в интернете и развивая собственные интернет-платформы. Ответ на третий вызов зависит от способности РФ противостоять высоко вероятному усилению давления со стороны США.

«Любой признак слабости со стороны России будет воспринят как свидетельство успешности давления и приведет к его ужесточению со стороны США», — добавил Пушков в своем Telegram-канале.

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