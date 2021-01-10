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Общество. Новости

В Кремле опровергли сообщения о вакцинации Путина от коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин пока не прививался от коронавируса, передает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее в Telegram появилась информация, что Путин уже привился от коронавирусной инфекции.

«Нет. Это не соответствует действительности», — пояснил Песков.

Песков уточнил, что Путин сообщит, когда сделает прививку.

На декабрьской большой пресс-конференции Путин говорил, что планирует вакцинироваться, когда это станет возможно для людей его возраста.

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