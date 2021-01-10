Патриарх Кирилл призвал отцов активнее участвовать в воспитании детей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал отцов не пренебрегать воспитанием своих детей, а активнее участвовать в нем, передает ТАСС.

По его словам, большая ответственность в семье лежит на отцах. Если отец самоустраняется от воспитания, то он предает свое призвание, «отказывается от самого главного».

«Какими бы заботами не был обременен отец <...> никогда нельзя ставить на периферию своего внимания воспитание детей. Потому что в детях отображается сам родитель или сама родительница», — сказал патриарх в проповеди в храме святого Александра Невского в одноименном скиту неподалеку от Переделкина.

Он отметил, что в современном мире конкурентами родителей во внимании ребенка стали интернет, телевидение и СМИ. Однако, по мнению патриарха Кирилла, родители не должны отказываться от воспитания, проводя его другими средствами.

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