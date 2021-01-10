Разбившийся в Индонезии Boeing при взлете попал в зону сильной турбулентности

Самолет Boeing 737-524, который разбился в Индонезии 10 января 2021 года, при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Об этом сообщил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.

Согласно данным со спутников, в радиусе 15 км от места взлета Boeing наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза. Кроме того, температура верхней части облаков была -70°C, поэтому самолеты, проходящие через облако, неизбежно испытывали турбулентность, цитирует Сэптиади портал Detik.

Однако, как уточнил представитель ведомства, видимость составляла около 2 км, и это условие подходит для взлета или посадки.

Ранее в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер буквально за минуту резко потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.

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