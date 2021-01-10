В России выявили британский штамм коронавируса

В России выявили первое заражение британским штаммом коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА «Новости».

«У одного человека это был коронавирус нового штамма», — сказала Попова.

Она сказала, что штаммом заразился россиянин, который недавно вернулся из Великобритании.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявили национальный локдаун.

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