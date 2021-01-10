Врач рассказал, как подготовиться к первой рабочей неделе после праздников

Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, как подготовиться к первой рабочей неделе после новогодних праздников. Об этом пишет ТАСС.

«Уже завтра большинство, я надеюсь, выйдут на работу после десятидневного отдыха, декада встречи нового года заканчивается», — сказал Онищенко.

Во-первых, эксперт посоветовал отказаться от затяжных застолий и высыпаться.

Во-вторых, в первые рабочие дни нужно внимательно следить за своим здоровьем.

В-третьих, не нужно резко нагружать себя психологически и умственно, пытаясь переделать все накопившиеся дела разом.

Также Онищенко напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

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