Число привившихся от коронавируса «Спутником V» превысило 1,5 миллиона

В мире больше 1,5 миллиона человек привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V», — сказали в фонде.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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