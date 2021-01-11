В Петербурге возобновляют работу музеи и зоопарк после паузы из-за COVID-19

| Бернст Ю.

Музеи Санкт-Петербурга и Ленинградский зоопарк в понедельник, 11 декабря, возобновляют работу после 12-дневного перерыва из-за ограничений, введенных из-за коронавируса, передает ТАСС.

Также прекращают действие запреты на доступ посетителей на выставки, концерты, а также на перевозку пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

Постановление о введении дополнительных ограничений на фоне роста заболеваемости COVID-19 было подписано 2 декабря.

С 11 января также прекращает действие запрет на проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек.

Все остальные ранее установленные ограничения продлеваются по 31 января. Среди них — запрет посещения аквапарков и океанариумов, 25% от общей заполняемости концертных залов, театров и кинотеатров и запрет на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в помещениях организаций дополнительного образования.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявлено 276 035 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 166 416 человек, умерли — 8 378.

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