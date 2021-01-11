Тегеран направил запрос Интерполу на арест 4 человек из-за убийства Фахризаде

Тегеран направил запрос Интерполу на арест четырех человек в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в ноябре 2020 года. Об этом информирует агентство ISNA со ссылкой на иранские власти.

«Интерполу передан запрос на выдачу «красного уведомления» на четырех человек, ответственных за убийство Фахризаде», — приводит агентство слова официального представителя полиции Ирана Мехди Хаджианп.

27 ноября 2020 года в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

По данным агентства Fars, его застрелили из установленного в автомобиле Nissan оружия, управлявшегося дистанционно.

Данные об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили власти Ирана, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение, и других причастных к убийству. В дальнейшем Тегеран обвинил Израиль в убийстве ученого.

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