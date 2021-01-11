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Общество. Новости

Специалисты выяснили, о чем чаще всего мечтают россияне

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Россияне чаще всего мечтают о здоровье для себя и близких, а также об улучшении жилищных условий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Чаще всего опрошенные говорили о здоровье для себя и близких (9%), улучшении жилищных условий (8%), путешествиях (5%), высоком уровне жизни и благополучии детей и внуков (по 4%).

21% респондентов назвали что-то другое, 12% не захотели называть свою мечту, а 13% ни о чем не мечтают.

55% поучаствовавших в исследовании не знают, когда реализуют свое желание. 27% хотят его исполнить в ближайшие два года, 15% — в течение пяти лет, 30% не размышляли об этом.

Опрос проводился 26 декабря 2020 года. В нем поучаствовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

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