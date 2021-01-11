Правительство поддержало проект Путина о запрете второго гражданства для чиновников

Правительство России поддержало законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь двойное гражданство, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным в развитие норм Конституции. Официальный отзыв на проект размещен на сайте Госдумы.

В отзыве указано, что соответствующий законопроект направлен на уточнение положений отдельных законодательных актов России, предполагающих запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием двойного гражданства (подданства) либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание российского гражданина на территории другой страны.

«Правительство Российской Федерации поддерживает проект федерального закона», — говорится в сообщении.

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